Снижение инфляции в Германии свидетельствует о стабильности евро

В январе текущего года инфляция в Германии составила 1,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом говорится в опубликованном отчете Федерального статистического ведомства ФРГ в Висбадене. По сравнению с предыдущим месяцем, инфляция в январе снизилась на полпроцента, сообщает dw.de.

Однако в отдельных сегментах был отмечен рост цен. За год на 12,1% подскочили цены на электроэнергию. Существенно подорожали и продукты питания. Немецкие потребители вынуждены были, по сравнению с январем прошлого года, больше платить за овощи (на 8,6%) и фрукты (на 7,9%), а также за мясо (на 6,4%) и рыбу (на 5,1%).

Инфляция в Германии ниже оптимального показателя, который, по оценкам Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляет около двух процентов. Эксперты в связи с этим полагают, что евро не обесценивается и рост цен в еврозоне в целом в текущем году останется в рамках стабильной отметки. По их прогнозам, инфляция составит 1,6%.