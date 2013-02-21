Торги на межбанке открылись котировками - 8,1320/8,1380 грн/долл.

В четверг, 21 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1320/8,1380 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2689/93, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7845/10,7945. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3264/66 (среда — 1,3413/15).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1400, к 12:00 сузился спрэд – 8,1335/8,1375. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1320/8,1360 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9055/10,9205, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9155/10,9250. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,8715/10,8805.