Спрос на доллар будет только расти - эксперт

Спрос на USD будет расти, особенно в паре с валютами тех стран, центробанки которых активно выступают за смягчение монетарной политики, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, для пары EUR/USD многое будет зависеть от экономических показателей еврозоны. Инвесторы в сомнениях по поводу перспектив региона, учитывая пессимизм Драги и слабый ВВП, однако положительные новости из Германии могут исправить положение. Публикуемый сегодня отчет PMI может продемонстрировать рост показателей выше 50 п.п. впервые с февраля прошлого года. Если это произойдет, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, вероятен откат пары в район 1,3380.

Пара USD/JPY ведет себя очень сдержанно в ожидании назначения нового главы Банка Японии. Решение по одному из кандидатов может быть принято в любой момент, но, скорее всего, это произойдет перед или сразу после визита премьер-министра Абэ в США, запланированного на следующей неделе. Ответная реакция USD/JPY будет зависеть от выбора. Самый внушительный рост пары вызовет победа Иваты, на Куроду среагируют сдержаннее, а Муто даже может вызвать небольшое укрепление иены. Учитывая настрой членов FOMC, пробой 95,00 пройдет еще проще.