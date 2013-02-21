Кабмин доволен уровнем развития малого бизнеса в Харьковской области

Правительство Николая Азарова довольно уровнем развития малого и среднего бизнеса в Харьковской области, исходя из данных, согласно которым в 2012 году количество работающих по упрощенной системе налогообложения представителей малого и среднего бизнеса в области выросло на 17%.

Об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко во время совместного заседания коллегии Харьковской обладминистрации и Харьковского облсовета

«Сейчас в регионе на этой системе работают более 90 тысяч предпринимателей, из них 70 тысяч - это упрощенцы первой и второй группы, то есть именно малый бизнес», - отметил министр.

Согласно сообщению, глава Миндоходов, который от правительства курирует Харьковскую область, напомнил о реализации в регионе программы содействия развитию малого предпринимательства на 2011-2015 годы.

«Законодательные новации относительно упрощенной системы налогообложения, которые начали действовать с 1 января, помогут сделать эту программу более эффективной», - считает А.Клименко.

По данным Госстата, единый налог в I квартале 2013 года должны платить 1,3 млн. физических и 148,7 тыс. юридических лиц - предпринимателей.

Министерство доходов и сборов прогнозирует в 2013 году рост малого бизнеса на 20% за счет совершенствования упрощенной системы налогообложения. В 2012 году численность индивидуальных предприятий выросла с 1,05 млн человек до 1,3 млн человек.

В средине февраля Кабмин утвердил перечень мероприятий, выполнение которых предусмотрено Национальной программой содействия развитию малого предпринимательства на 2013 год.