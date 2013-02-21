Украина и ЕС планируют подписать меморандум о финансовой помощи на 610 млн евро

Брюссель. Украина и Европейский Союз планируют в рамках саммита 25 февраля этого года подписать меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

“В рамках саммита планируется подписание меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи ЕС на сумму 610 миллионов евро”, - сказал он.

Дипломат отметил, что непосредственное предоставление такой помощи будет зависеть от того, насколько Украина сможет продвинуться вперед в переговорах с Международным валютным фондом о продолжении работы в рамках кредитной программы “Stand-by”.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина ожидает получить финансовую поддержку в размере 610 млн евро в рамках сотрудничества с Европейским Союзом, кредитное соглашение на получение займа разработано и согласовывается сторонами. Финансирование будет предоставлено для поддержания стабильности украинской экономики отдельными траншами. До выдачи каждого транша Еврокомиссия вместе с представителями МВФ будет оценивать выполнение реформ в Украине, предусмотренных в разработанном и подписанном сторонами меморандуме о взаимопонимании.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by. График выборки средств Украиной был рассчитан на два года с общим объемом 11 млрд СПЗ (около 16,4 млрд долл.). После согласования параметров программы 3 млрд СПЗ было зачислено в золотовалютные резервы Национального банка Украины.

В рамках этой программы stand-by Украина получила три транша общим объемом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд долл.). Часть второго транша в размере 1,5 млрд долл. и третий транш в полном объеме были направлены непосредственно в Государственный бюджет Украины.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили новую программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено в связи с невыполнением Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита stand-by объемом 10 млрд СПЗ (около 15,4 млрд долл.).