Украина будет искать модель сотрудничества с ТС, не нарушая международных обязательств - Янукович

Висла.Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина будет искать модель сотрудничества с Таможенным союзом, не нарушая свои международные обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг в совместном заявлении для прессы трех президентов — Украины, Польши и Словакии, после встречи в польском городе Висла.

Как отметил В.Янукович, Украина должна считаться с тем, что Таможенный союз как межгосударственная организация существует, и что Украина имеет с ним товарооборот приближенный к 65 млрд долл.

“Поэтому Украина будет искать модель сотрудничества с Таможенным союзом в рамках международных обязательств, Всемирной торговой организации, не нарушая наши международные обязательства”, - сказал В.Янукович.

Что касается отдельно России, то, по словам В.Януковича, она является крупным торговым партнером Украины, “и мы всегда будем с этим считаться”.

“Наши действия всегда будут направлены на общее понимание многих вопросов, существующих в наших отношениях между странами”, - подчеркнул В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на встрече трех президентов Украины, Польши и Словакии обсуждался вопрос саммита Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 25 февраля, и дальнейшей возможности подписания между Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации.

Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а о Зоне свободной торговли, которая должна стать составляющей Соглашения об ассоциации, - в 2008 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации.

ЕС неоднократно отмечал, что полноценное участие Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана не совместимо с Соглашением о Зоне свободной торговли с ЕС, поскольку предусматривает согласование тарифов и торговой политики с другими членами Таможенного союза.

Напомним, в июне 2011 года Президент Украины В.Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1». Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.

5 февраля 2013 года министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил о продвижении в переговорах о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1».

В последнее время в Украине оживилась дискуссия относительно возможности одновременной интеграции с ЕС и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

В то же время, 7 февраля 2013 г. Европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле отметил невозможность одновременной интеграции с ЕС и другими надгосударственными объединениями.

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