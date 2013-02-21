Миндоходов проследит за контрабандными грузами с помощью электронных замков

Министерство доходов и сборов Украины намерено внедрить практику использования электронных замков с функцией GPS-GSM навигации на транзитные и сомнительные грузы, проходящие по территории Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на главу министерства Александра Клименко.

«В борьбе с контрабандой мы делаем ставку на современные ИТ-решения и дистанционный контроль без вмешательства в текущую деятельность бизнеса. Благодаря применению электронных замков специалисты Миндоходов будут точно знать, не разгружался ли в Украине транзитный автотранспорт, отвечает ли реальный пункт назначения тому, что указан в документах», - цитирует пресс-служба А.Клименко.

Причем, как уточняют в Миндоходов, замки будут ставить не на все автомобили, а только на те, на которые укажет автоматизированная система управления рисками.

«Мы минимизируем участие человека с целью упразднения коррупции. Транспортные средства и сомнительные грузы будет отбирать поисковая система по утвержденным параметрам. Кроме того, на первом этапе внедрения технологии замки будут устанавливать на 5% транзитных автомобилей», - подчеркнул А.Клименко.

В дальнейшем, по словам А.Клименко, эту технологию начнут применять в отношении всех транзитных и импортных грузов, а также железнодорожных конвейеров, поскольку эффективность и результативность борьбы с контрабандой – это не только вопрос поступлений в бюджет, но и создание конкурентных условий для ведения бизнеса в Украине.

«Использование привычных для контрабандистов схем, позволяющих обходить государственный контроль, должно стать сложнее и дороже работы в легальной плоскости. Наша цель – создать такие условия, чтобы экономический смысл контрабанды иссяк сам собой», - обратил внимание А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году таможенные органы Украины возбудили 172 уголовных дела о контрабанде. Основными предметами контрабанды были наркотические средства - 70%, оружие - 15%, культурные ценности - 6%, сильнодействующие и отравляющие вещества - 1,7%.