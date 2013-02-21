Росстат подсчитал: Россия - лидер G8 по росту ВВП и инфляции

Россия продемонстрировала самый значительный экономический рост в 3,4% среди стран «Большой восьмерки» по итогам 2012 года, но по-прежнему остается в лидерах по темпам роста потребительских цен (6,6%) среди участников G8, сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Росстата о сравнительных экономических показателях в России и зарубежных странах в 2012 году.

В числе стран G8 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония) наибольший рост ВВП по итогам года также наблюдался в США (2,2%) и Японии (1,9%). Экономика Германии выросла на 0,7%, Великобритании — осталась на уровне 2011 года, а Италии и Франции - снизилась на 2,3% и 0,1%, соответственно. Росстат не приводит данные по экономике Канады за год, но в третьем квартале рост составил 1,5%.

Максимальная годовая инфляция (за исключением России) была зафиксирована в Великобритании (2,7%) и в Италии - (2,6%). Во Франции инфляция достигла в 2012 году 1,5%, в США - 1,7%, в Германии - также 2%, в Канаде - 0,8%. В Японии по итогам прошлого года наблюдалась дефляция на 0,1%.

По уровню безработицы к экономически активному населению среди стран G8 по итогам года на первых местах оказались Италия (11,2%) и Франция (10,6%). В США и Великобритании безработных зафиксировано 7,8%, в Канаде - 7,1%, в России и Германии - по 5,3%, Японии - 4,2%.

Среди стран БРИК наибольшая годовая инфляция в 2012 году была в Индии (11,2%) и России (6,6%). В Китае рост потребительских цен составил 2,5%, в Бразилии - 5,8%. Росстат не дает информации по росту экономики Бразилии и Индии, в Китае рост ВВП составил 7,8%.