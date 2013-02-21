Межбанк закрылся котировками 8,1375/8,1410 грн/долл.

В четверг, 21 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1320/8,1380, к 12:00 цены поднялись 8,1395/8,1440. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,1375/8,1410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2689/93, к 12:00 цены снизились 0,2685/89. К закрытию цены достигли минимума 0,2676/80. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,4085 (+0,3425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3264/66, а к 15:00 упали - 1,3196/98. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7845/10,7945, к 12:00 цены ушли вниз 10,7395/10,7495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7240/10,7325.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1400, к 12:00 сузился спрэд – 8,1335/8,1375. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1320/8,1360 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9055/10,9205, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9155/10,9250. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,8715/10,8805.