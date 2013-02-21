Глава Миндоходов пообещал руководству Харьковской области помощь в борьбе с коррупцией

Инвестиционная привлекательность Харьковской области высока, но полностью раскрыть потенциал региона мешает низкая энергоэффективность инфраструктуры и наличие коррупционных рисков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины – куратор Харьковской области от Кабинета министров Александр Клименко, выступая на коллегии Харьковской областной госадминистрации.

«Мы должны четко определить, что именно мешает Харьковщине стать по-настоящему мощным центром инновационно-инвестиционной активности, и постепенно упразднять выявленные препятствия, работать над минимизацией инвестиционных рисков», - сказал министр.

Он подчеркнул, что на сегодня энергоэффективность местной промышленности вдвое ниже средних показателей Евросоюза. «Но куда большей проблемой является даже не это, а существующий дисбаланс в темпах внедрения энергосберегающих мероприятий в разных сферах жизнедеятельности региона. Экономия энергии в промышленности по абсолютным цифрам, в тоннах сбереженного условного топлива, в 60 раз превышает результаты энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и в 25 раз – в учреждениях бюджетной сферы. Этот дисбаланс нужно упразднить, поскольку потенциальных инвесторов инфраструктура региона интересует как целостный сбалансированный комплекс», - обратил внимание А.Клименко.

Министр пообещал областной власти свою помощь в реализации региональной программы предупреждения и противодействия коррупции. «Важная задача – качественно имплементировать этот документ. В первую очередь, предупредить незаконное вмешательство органов власти в предпринимательскую деятельность. Эта проблема беспокоит не только украинский бизнес и граждан, но и крупных иностранных инвесторов, в том числе ЕБРР», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр А.Клименко заявлял, что благодаря внедрению эффективной системы внутреннего мониторинга рисков, за последние два года уровень коррупции в налоговой службе Украины в целом снизился на 33%. Этот опыт будет активно внедрен в работу таможенной службы, вошедшей в структуру Миндоходов. Кроме того, А.Клименко заявлял, что правительство Украины поддерживает переговоры Харькова с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) относительно привлечения инвестиций, в том числе в дальнейшее строительство Харьковского метрополитена.