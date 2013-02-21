Киевсовет просит ВР внести изменения по зачислению в бюджет столицы налога на доходы физлиц

Киевский совет просит Верховную Раду внести изменения в Бюджетный кодекс относительно зачисления в бюджет столицы налога на доходы физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов Киевсовета, принятом в четверг на сессии. За направление в Верховную Раду обращения проголосовали 78 из 83 зарегистрированных в зале депутатов.

Киевсовет просит парламент безотлагательно рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно зачисления в доходы бюджета города Киева налога на доходы физических лиц)» с регистрационным номером 1090 от 13 декабря 2012 года.

Депутаты Киевсовета отмечают, что 6 декабря 2012 года был принят государственный бюджет Украины, который был подписан Президентом Украины 17 декабря. Данный закон предусматривает изъятия из бюджета столицы на 2013 год в размере более 8 млрд грн при плановых показателях бюджета Киева в размере 18 млрд грн.

В связи с этим народные депутаты Дмитрий Андриевский, Александр Бригинец и Андрей Павловский («Батькивщина») зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 1090, которым предлагается в статье 29 изъять п. 5-1 и соответственно полностью отменить изъятия налога на доходы физических лиц, которые платятся на территории Киева, из доходов общего фонда госбюджета. Таким образом, в доходы местного бюджета предлагается зачесть 100% налогу на доходы физических лиц, которые платятся киевлянами.

Депутаты Киевсовета подчеркивают, что принятие предложенного законодательного акта вызвано необходимостью увеличения доходов бюджета Киева за счет налога на доходы физических лиц для оплаты услуг, предоставляемых территориальной общиной столицы и потребностью в сбалансировании доходной и расходной части бюджета.

“Мы, депутаты Киевсовета, глубоко уверены, что, только имея в бюджете Киева все заработанные общиной средства, можно избежать повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, на проезд в общественном транспорте и продукты питания и пр.”, - говорится в обращении Киевсовета к ВР.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2013 год, которым одобрила изъятия из бюджета Киева в государственный в размере 50% поступлений, полученных от налога на доходы физических лиц. Из-за этих изъятий в бюджете Киева создан скрытый дефицит на сумму более 4 млрд грн.

Председатель КГГА заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормального функционирования столицы, а способ, которым формировался документ, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.