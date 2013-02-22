Межбанк в пятницу открылся котировками 8,1380/8,1430 грн/долл.

В пятницу, 22 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1380/8,1430 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2679/83, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7630/10,7715. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3225/27 (четверг — 1,3264/66).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1320/8,1380, к 12:00 цены поднялись 8,1395/8,1440. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,1375/8,1410 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7845/10,7945, к 12:00 цены ушли вниз 10,7395/10,7495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7240/10,7325.