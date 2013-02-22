Лукашенко назвал "идиотами" экспертов, говорящих о возможности девальвации нацвалюты

Объективных причин для девальвации национальной валюты в Беларуси нет, заявил в пятницу, 22 февраля, Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, он, в частности, сказал: «Кому-то опять хочется встряхнуть общество, закричать о девальвации. Ну, покричат. Это для меня вообще новость, что какие-то идиоты в стране, так называемое экспертное сообщество, говорят о девальвации национальной валюты во имя какой-то модернизации. Модернизация такой ценой нам не нужна», - подчеркнул А.Лукашенко.

Напомним, ранее некоторые представители экспертного сообщества высказали мнение о том, что высокие задачи по модернизации в Беларуси могут быть реализованы только за счет девальвации национальной валюты.

«У нас сегодня объективных причин для девальвации национальной валюты нет. Зачем, спрашивается, на ровном месте создавать проблему, которая сотрясает все общество? Я к этому отношусь как к разговорам. Но если кто-то думает, что модернизацию можно провести за счет девальвации, мне такая модернизация не нужна. Я не хочу проводить периодически общество через кризисы и потрясения ради того, чтобы построить здание или поставить новую линию. Мы лучше дольше, но спокойно, проведем эту модернизацию», - сказал А.Лукашенко.

Справка УНИАН. В Беларуси инфляция в 2012 году составила 21,8%. В 2013 году инфляцию в Беларуси планируется снизить до 12%, притом уже в январе она составила 3%.

В 2011 году потребительские цены увеличились на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году был обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости белорусской экономики от импорта.