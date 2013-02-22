Миндоходов предлагает новый сервис - обновления налогового законодательства по электронной почте

Министерство доходов и сборов предложило налогоплательщикам новый электронный сервис – возможность получать обновления налогового законодательства по электронной почте, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Согласно сообщению, стать пользователем нового сервиса можно посредством подачи соответствующего заявления на электронный адрес idd@sts.gov.ua с атрибутом в поле «тема» 6011.

В Миндоходов уверены, что такой сервис будет очень полезен гражданам, у которых нет возможности самостоятельно находить обновления законодательства или посещать специальные мероприятия разъяснительного характера, проводимые налоговыми органами.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.