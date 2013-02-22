Украина отказывается платить "Газпрому" штраф, переговоры продолжаются

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина отказывается заплатить российскому газовому монополисту компании "Газпром" 7 млрд долларов штрафных санкций за недобор газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

"Мы отказали в выплате этих штрафных санкций. Сейчас мы ведем переговоры", - заявил В.Янукович

Также Президент отметил, что тот контракт, который существует между Украиной и РФ на поставку газа является несправедливым.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Украины В.Янукович заявил, что Украина считает спорным выставленный “Газпромом” счет за газ на 7 миллиардов долларов и готова вести переговоры по этому вопросу.

Как отметил Президент, все санкции были выдвинуты Украине на основании соглашения, которое подписало правительство Юлии Тимошенко. По его словам, эти санкции не отвечают рыночным отношениям субъектов хозяйствования.

26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.