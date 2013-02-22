Президент об экономизации внешней политики: «бегаем по миру и ищем возможности»

Усиление возможностей внутреннего рынка и сокращение экспортной составляющей в структуре экономики является единственно действенным методом преодоления того давления, которое испытывает Украина со стороны внешних рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов в пятницу, 22 февраля.

«У нас в структуре экономики 60% - экспорт, и потеря мировых рынков для нас болезненна. Хорошо, что общество и граждане, которые страдают от этого, прекрасно понимают, что если мы не будем подымать возможности внутреннего рынка, менять формулу и сокращать экспорт, и поднимать внутренний рынок, то нам будет крайне сложно удерживать то давление, которое оказывают внешние рынки», - сказал глава государства.

При этом он отметил, что в таком положении сейчас все страны. «Экспорт падает, хотя именно экспорт – это реальная возможность быстрого и существенного роста экономики. На внутреннем рынке такой рост может быть небольшим. Однако должен быть комплексный подход. И что касается внешней политики – то мы перешли на экономизацию нашей политики. У нас уже другие отношения дипломатических учреждений с товаропроизводителями. Мы не просто ищем – мы бегам по миру и ищем возможности – волка, как говорят, ноги кормят», - подчеркнул В.Янукович и добавил, что сегодня любой визит главы государства сопровождают экспортеры, работающие на том или ином рынке.

«Что же до внутреннего рынка, то поднять его можно посредством программ вроде «Доступное жилье», «Евро-2012», как бы его не критиковали. Понятно, что при этом мы должны бороться с тенизацией, коррупцией. Но вложенные в Евро-2012 миллиарды тоже дали нам прирост. Нам бы, как говорят, побольше таких Евро. Вот будет Евробаскет. Поинтересуйтесь, как наши инвесторы будут вкладывать в это деньги. Это программа государственно-частного партнерства, реальная программа. Поинтересуйтесь, как она будет работать», - обратил внимание Президент.

При этом он отметил, что от общей работы, от стабильности в стране, от того, как объединятся политики вокруг возникающих проблем, будет многое зависеть.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля на расширенном заседании Кабинета министров правительство представит Президенту Украины Виктору Януковичу программу активизации развития экономики, ориентированную на несколько основных приоритетных направлений развития - повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках. Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики может составить не менее 3%.

Вместе с тем, представители отраслевых ассоциаций и ряд экономических экспертов убеждены, что программа активизации экономики в ее нынешнем виде не достигнет своей цели.