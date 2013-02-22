На закрытии межбанка евро достиг минимума - 10,71/10,72 грн/евро

В пятницу, 22 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1380/8,1430, к 12:00 сузился спрэд 8,1395/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,1385/8,1395 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2679/83, к 12:00 цены повысились - 0,2680/84. К закрытию цены достигли уровня 0,2677/81. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,3700 (-0,0385).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3225/27, а к 15:00 упали - 1,3172/74. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7630/10,7715, к 12:00 цены ушли вниз 10,7610/10,7680. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,7190/10,7240.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1320/8,1380, к 12:00 цены поднялись 8,1395/8,1440. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,1375/8,1410 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7845/10,7945, к 12:00 цены ушли вниз 10,7395/10,7495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7240/10,7325.