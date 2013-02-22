Зона свободной торговли с ЕС позволит снизить дефицит торгового баланса – эксперт

Заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕС позволит снизить пошлины на украинскую продукцию и решить проблему дефицита торгового баланса, полагает аналитик «Эрсте Банка» Игорь Жолонковский.

По словам аналитика, для снижения дефицита торгового баланса необходимо сосредоточиться на улучшении бизнес-климата, чему могут поспособствовать более прозрачные и понятные условия ведения бизнеса, искоренение налогового давления и максимальное упрощение разрешительной системы. Заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕС позволит снизить пошлины на украинскую продукцию, а также сохранить и расширить рынки сбыта.

«Значительный торговый дефицит делает обменный курс более зависимым от доступности внешних заимствований и колебаний цен на сталь. Украина нуждается в расширении рынков сбыта. Продукция традиционных экспортоориентированных отраслей – металлургической и машиностроительной – продолжает терять конкурентоспособность на мировом рынке. При этом повышение уровня технологичности производства и наработки инновационных подходов требуют значительных финансовых вливаний, что для большинства украинских компаний сегодня остается непосильной задачей», – говорит И.Жолонковский.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2012 года составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.