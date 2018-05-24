Банковская распродажа: украинские банки меняют "гражданство"

В ближайшие годы количество банков в Украине сократится втрое, и в топ-10 не останется ни одного представителя международных финансовых структур – только украинские и российские. По итогам 2012 года доля иностранного капитала в отечественной банковской системе уже сократилась почти на полтора процента - до 39,5% с 41,9%. Основными причинами скоропостижного бегства иностранных инвесторов эксперты называют обманутые ожидания и отсутствие перспектив.

Назад в Европу или Операция «уноси ноги»

Сделки слияния и поглощения в украинской банковской системе можно условно разделить на два направления: уход из Украины иностранных инвесторов и консолидацию активов украинскими собственниками для улучшения операционных показателей и доли рынка.

Международные финансовые группы активно сокращают свое присутствие на рынке Украины, снижая объемы кредитования, продавая кредитные портфели и сокращая сеть.

В 2012 году свои дочерние банки в Украине продали Commerzbank (Германия), Societe Generale (Франция), SEB (Швеция) и Erste Group (Австрия). В стадии завершения сделка по продаже «Кредитпромбанка», ранее принадлежавшего группе иностранных инвесторов. В ближайшее время должна состояться продажа «Сведбанка», дочерней структуры группы Swedbank (Швеция).

Эксперты видят причины как внутри, так и за пределами страны. Помимо внутренних факторов, массовый исход иностранных игроков обусловлен проблемами европейских экономик и снижением возможностей поддерживать убыточный иностранный бизнес, считает начальник отдела финансовых проектов агентства «Кредит-Рейтинг» Светлана Рекрут. «Валютные риски, высокая зарегулированность банковской системы и коррупция, отсутствие понимания правил игры и рынка в целом заставляет иностранные материнские структуры продавать активы украинским и российским собственникам», - полагает Светлана.

Председатель правления «Фидобанка» Александр Адарич, прогнозирует, что уход с отечественного рынка иностранных банков продолжится, и оставшиеся игроки вполне могут принять решение о сворачивании бизнеса в Украине. Они занимают выжидательную позицию, поскольку в настоящее время банки продаются по заниженной стоимости. В то же время, для западных инвесторов избавление от активов в Украине по любой стоимости как часть стратегии является оправданным, полагает Светлана Рекрут. По большинству сделок с участием продавцов – международных финансовых групп активы в Украине были зарезервированы или даже списаны с баланса материнских структур.

«Принцип сделок слияния и поглощения в том, что совершение сделки является более привлекательным и для продавца, и для покупателя, чем сохранение статуса «кво», иначе сделка не состоится. Одна сторона может получить больше выгод, через 3-5 лет прошлая сделка может оказаться не выгодной, но все это – неотъемлемая часть бизнеса и только время покажет, сделали вы правильный выбор или нет», - говорит Павел Цетковский, председатель правления «Эрсте Банка».

Оценивать итоги состоявшихся сделок еще рано, но уже очевидно, что Украина так и не стала «домашним» рынком для зарубежных инвесторов. Помимо необходимости новых капиталовложений, остро стоит вопрос целесообразности таких вложений в принципе. Рентабельность банковского бизнеса остается низкой по причине незначительного роста кредитования и груза старых проблемных долгов. В итоге покупательский спрос на банки регулируется не только наличием денег и уровнем цен, но и пониманием того, что делать с приобретенным активом в дальнейшем.

Россия покупает в Украине... Европу

Несмотря на уход «европейцев», эксперты называют 2012 год благоприятным для инвесторов, желающих выйти на банковский рынок или увеличить свое присутствие. И в первую очередь — для российских. Наиболее активными по итогам года стали «Смарт-Холдинг», «Альфа-Банк». Причем, на территории Украины россияне предпочитали приобретать «дочек» европейских банков.

«Смарт-Холдинг» Вадима Новинского в октябре 2012 года завершил сделку по покупке у немецкого Commerzbank AG основного пакета акций банка «Форум», а в феврале этого года согласовал индикативные условия покупки украинской дочки «БМ Банка». Крупный бизнес предпочитает располагать своим банком в структуре, и скорее всего, находящийся во владении холдинга банк «Юнекс» уже не справляется с растущими масштабами деятельности группы.

«Альфа-Банк» выступил посредником в недавно завершенной сделке по продаже французской Societe Generale дочернего «ПроФин Банка». Также в минувшем году «Альфа-Банк» приобрел портфель розничных кредитов «ПроФин Банка», части розничных портфелей кредитов «Проминвестбанка» и «Дельта Банка». «Альфа-Банк» позиционируется как эксперт по сделкам слияния и поглощения. Некоторые из его сделок носят характер комиссионных и не исключено, что при содействии этого банка на нашем рынке появятся новые игроки, скорее всего, представители российской бизнес-элиты.

Впрочем, украинский банковский бизнес постарался не отстать от россиян и тоже прикупил пару-тройку дочерних структур, которые продавали европейские банки, решившие уйти из страны.

Например, бизнесмен Александр Адарич в 2012 купил два банка – «СЕБ банк», дочерний банк SEB (Швеция), на базе которого был создан «Фидобанк», и «Эрсте Банк», дочерний банк Erste Group (Австрия). Бизнесмен планирует к 2017 году создать банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины, и объясняет уход иностранных игроков с украинского рынка кризисом в банковском секторе Европы и неудовлетворительной динамикой развития розничного рынка Украины.

Отдельно стоит упомянуть о «Дельта Банке» Николая Лагуна, который в конце 2012 года завершил сделку по покупке «Кредитпромбанка» и заявил о намерениях в ближайшее время купить «Сведбанк». Николай Лагун продемонстрировал новый способ покупки банка по частям: при предварительной покупке кредитного портфеля остальное достается за символическую цену. Бизнесмен не скрывает свои намерения расти и развиваться дальше на украинском банковском рынке, и не исключено, что эти приобретения - не последние.

Эксперты прогнозируют, что с появлением предложений о продаже крупнейших банков на рынке могут появиться новые покупатели. Например, группа «СКМ», российские «Газпромбанк» или «Сбербанк». Также как и продавцы, они не торопятся раскрывать свои намерения и ожидают «горячих» предложений, присматриваясь и прицениваясь.

"Шагреневые" банки

В настоящее время только ограниченное количество банков способно инвестировать в развитие, поэтому эксперты прогнозируют, что трендом ближайших лет для украинских банков станет консолидация.

Основной причиной, толкающей банковскую систему к консолидации, эксперты называют избыток предложения: на 1 января 2013 года в стране функционировало 176 банков, что существенно превышает потребности нашей экономики. «Стратегии банков, которые планировали достигнуть прибыльности за счет масштабов деятельности, больше не актуальны. На фоне скромных прогнозов роста рынка, они вынуждены либо привлекать значительный объем инвестиций, либо сворачиваться и зафиксировать убытки», - комментирует Владимир Лавренчук, глава правления «Райффайзен Банка Аваль».

Кстати, консолидируются не только украинские банки. Среди подобных сделок наиболее примечательны присоединение «КИБ Креди Агриколь» к «Креди Агриколь Банку» и предстоящее слияние дочерних банков международной группы UniCredit – «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка». Фактически по итогам этих сделок специализированные корпоративные банки станут частью универсальных, поскольку, по мнению аналитиков, в настоящее время рентабельным может быть только универсальный банк, с диверсифицированными источниками доходов и фондирования.

«Намеченная тенденция укрупнения в ближайшее время сохранится и выживать смогут только системные эффективные структуры», - полагает Евгений Тимошенко, ведущий аналитик инвесткомпании «Феникс Капитал». Представленные на рынке шаткие «карманные» банки, зависимые от бизнеса одного акционера, микроэкономической ситуации и регуляторной базы, не смогут удерживать свои рыночные позиции.

Конец эпохи «банковского романтизма»

Выводы о перспективах как украинских банкиров, так и зарубежных, на данный момент одинаково сдержанны.

Украинские банки вынуждены искать ресурсы внутри страны, привлекая дорогие депозиты населения, как правило, краткосрочные, и учиться зарабатывать на краткосрочных кредитах. Некоторые зарабатывают весьма успешно, но если бизнес остановится и перестанет платить зарплату, то и потребительские кредиты выдавать будет некому.

По мнению Владимира Лавренчука, украинские банки, в отличие от консервативных иностранных, обладают большей степенью «романтизма» и пытаются выжить в сложившихся условиях без инвестирования в развитие, но и эти банки будут вовлечены в процесс слияний и поглощений, просто немного позже.

Банковская система страны, все еще молодая и незрелая, не самодостаточна и остро нуждается в долгосрочных ресурсах. Уход иностранных инвесторов усугубит проблемы с ликвидностью банковской системы, поскольку влечет за собой ограничение доступа к внешним источникам фондирования, комментирует Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

А у россиян есть деньги и они, в отличие от консервативных иностранцев, чувствуют себя в Украине как дома. Также вполне логично и естественно, что украинская бизнес-элита вкладывает капиталы в банковский сектор своей страны.

Однако, нужно иметь ввиду, что сценарий обособленности от мирового сообщества мы уже проходили, и итог такого сценария нам известен. У западных соседей еще многому можно научиться, и поэтому их уход – однозначный шаг назад. А экспансия российского капитала, как мы уже убедились на примере «газовой» дружбы, тоже не сулит ничего хорошего.

Ольга Гордиенко (УНИАН)