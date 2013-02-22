Минобороны хочет «передать военные городки, которые стоят миллиарды, в эффективные руки»

Брюссель. Министр обороны Украины Павел Лебедев надеется, что в ближайшее время Кабинет министров утвердит новый порядок продажи военного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня украинским журналистам в Брюсселе.

Министр отметил, что разработанная Министерством обороны процедура предусматривает, что Минобороны будет нанимать экспертную компанию для проведения оценки стоимости имущества, предусмотренного к продаже, после чего это имущество будет передаваться по этой стоимости Фонду государственного имущества, который далее будет выставлять такие объекты на аукцион.

«Вот такой механизм отрабатывается сегодня Кабинетом министров с подачи Минобороны. Мы имеем противодействие, естественно. Но считаю, что в ближайшие дни, недели мы это дожмем», - сказал П.Лебедев.

Он отметил, что необходимость разработки новой процедуры продажи военного имущества связана с тем, что до последнего времени министерство передавало эти объекты по балансовой стоимости.

«Что такое балансовая стоимость? То, что стоит миллион долларов, передавалось за 1000 грн. Понятно, что есть элемент разницы», - сказал П.Лебедев.

Министр также отметил, что по состоянию на сегодня продаже подлежат около 400 освобожденных военных городков. Кроме того, в ходе дальнейшего реформирования Вооруженных сил предполагается высвобождение еще около 300 военных городков.

«Это - колоссальные ресурсы. Это - миллиарды. Главная задача – не избавиться, а передать эти военные городки, которые стоят миллиарды, в эффективные руки», - подчеркнул П.Лебедев.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной» заявил, что проблемы со строительством жилья для военнослужащих связаны со сложностями с реализацией избыточного имущества, которое находится в ведении Министерства обороны.