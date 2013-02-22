В Украине безналичные платежи с использованием карт выросли на 127%

В 2012 году безналичные платежи с использованием платежных карт в Украине выросли на 127%, а использование банкоматов снизилось до 88%, сообщил сегодня журналистам директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» Александр Карпов.

По его словам, тенденция роста безналичных расчетов с использованием платежных карт при одновременном снижении объема операций по получению наличности в банкоматах является позитивной для экономики страны и соответствует европейской практике. В то же время, А.Карпов отметил, что в настоящее время количество платежных терминалов в украинских торговых сетях недостаточно, что является сдерживающим фактором для дальнейшего развития безналичных расчетов. Также необходимо стимулировать безналичные расчеты на законодательном уровне, в том числе обязать поставщиков товаров и услуг обеспечить возможность безналичного расчета за любые товары и услуги, ограничения для осуществления наличных расчетов и ужесточение ответственности за преступления с платежными картами.

Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт в 2012 году выросла на 28,7% - до 741,48 млрд грн. Сумма операций с платежными картами по безналичным платежам выросла в 2 раза - до 91,58 млрд грн, по получению наличности - на 22,7%, до 649,90 млрд грн. Количество операций с использованием платежных карт выросло на 22,6% - до 1 073 млн шт., в т.ч. по безналичным платежам - на 62,6% - до 348 млн шт., по получению наличности - на 9,7%, до 725 млн шт.