Fitch присвоило выпуску еврооблигаций «ПриватБанка» рейтинг B(EXP)/RR4

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций «ПриватБанка» на 175 млн долл. ожидаемый долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг восстановления «RR4».

Об этом агентство сообщило в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, также присвоен долгосрочный и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента «B», а прогноз по долгосрочному рейтингу стабильный.

Как сообщал УНИАН,«ПриватБанк» осуществил размещение пятилетних евробондов на 175 млн долл. с доходностью 10,875% годовых. Организаторами выпуска выступили Credit Suisse, JP Morgan и UBS. Осуществив это размещение, «ПриватБанк» стал вторым с начала года украинским банком, вышедшим на международные рынки капитала.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финучреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составили 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).