Азаров готов обсудить законопроект "О внутренней торговле" со всеми заинтересованными
Премьер-министр Украины Николай Азаров готов обсудить законопроект «О внутренней торговле» с представителями Украинской Торговой Ассоциации. По его словам, такая встреча будет подготовлена в ближайшее время.
С соответствующей просьбой к главе правительства обратились представители Ассоциации на его странице в Фейсбуке сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
«Уважаемые представители Украинской Торговой Ассоциации, я готов с Вами встретиться, потому что этот вопрос чрезвычайно важен ... Думаю, что в течение ближайших двух недель я смогу такую встречу провести», - заявил Н.Азаров.
По его словам, на эту встречу также будут приглашены все заинтересованные участники рынка и ассоциации.
«Мы заинтересованы, чтобы этот закон был максимально согласован со всеми участниками рынка», - заявил Н.Азаров.