Азаров готов обсудить законопроект "О внутренней торговле" со всеми заинтересованными

Премьер-министр Украины Николай Азаров готов обсудить законопроект «О внутренней торговле» с представителями Украинской Торговой Ассоциации. По его словам, такая встреча будет подготовлена в ближайшее время.

С соответствующей просьбой к главе правительства обратились представители Ассоциации на его странице в Фейсбуке сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Уважаемые представители Украинской Торговой Ассоциации, я готов с Вами встретиться, потому что этот вопрос чрезвычайно важен ... Думаю, что в течение ближайших двух недель я смогу такую встречу провести», - заявил Н.Азаров.

По его словам, на эту встречу также будут приглашены все заинтересованные участники рынка и ассоциации.

«Мы заинтересованы, чтобы этот закон был максимально согласован со всеми участниками рынка», - заявил Н.Азаров.