Moody's понизило рейтинг Великобритании

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг гособлигаций Великобритании на одну ступень с "Ааа"до "Аа1", сообщается в ночь на субботу в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингам был изменен на стабильный.

Среди основных причин негативного рейтингового действия в сообщении Moody's называется сохраняющаяся слабость прогнозов среднесрочного развития британской экономики, сообщает РИА «Новости».

Как ожидают аналитики агентства, вялый экономический рост в этой стране сохранится, по меньшей мере, до 2016 года.

В минувшем сентябре Moody's сохранило негативный прогноз по британскому банковскому сектору, отмечая неопределенность экономических перспектив, слабый рост кредитования и увеличение расходов на выполнение требований регуляторов.