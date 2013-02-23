Минфин Британии назвал снижение рейтинга напоминанием о долговом бремени страны

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн назвал потерю британскими гособлигациями наивысшего рейтинга "напоминанием о долговом бремени" этой страны, сообщает в ночь на субботу агентство Франс Пресс, передает РИА «Новости».

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в ночь на субботу рейтинг гособлигаций Великобритании на одну ступень с "Ааа"до "Аа1", изменив прогноз по рейтингам на стабильный. Среди основных причин негативного рейтингового действия в сообщении Moody's называется сохраняющаяся слабость прогнозов среднесрочного развития британской экономики.

"Сегодня мы получили прямое напоминание о долговых проблемах, с которыми сталкивается наша страна, и максимально ясное предупреждение для всех, кто думает, что мы можем избежать решения этих проблем", - заявил глава британского Минфина.

Как ожидают аналитики Moody's, вялый экономический рост в Великобритании сохранится, по меньшей мере, до 2016 года.