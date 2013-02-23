Еврокомиссия ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2013 год

Еврокомиссия незначительно сократила прогноз роста глобального реального ВВП в текущем году - до 3,2% в своем зимнем прогнозе по сравнению с 3,3% - в осеннем, сообщает РИА "Новости".

Ожидания на 2014 год не изменились - рост в 3,9%. По данным ЕК, за 2012 год показатель прибавил 3,1%.

Рост мировой экономики без учета Евросоюза ожидается Еврокомиссией на уровне 4% в текущем году с постепенным ускорением в течение года. Глобальная торговля этого же региона, поддерживаемая усилением стимула роста мирового производства, может подняться на 4,5%, отмечает Еврокомиссия.