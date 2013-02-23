Кипр не согласится на реструктуризацию госдолга

Кипр никогда не согласится с реструктуризацией своего долга, "поскольку это приведет к экономическому краху". Об этом заявил официальный представитель правительства республики Стефанос Стефану. Он подчеркнул, что такова позиция не только нынешних властей, но и всех политических партий страны, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я хочу, чтобы ни у кого не оставалось сомнений относительно позиции правительства и политических партий Кипра, - сказал он. - Я могу с уверенностью сказать за всех, что мы никогда не согласимся и не позволим провести "стрижку" кипрского долга, поскольку эту будет означать экономический крах".

Стефану сделал заявление после завершения последнего заседания кабинета министров под председательством уходящего президента Димитриса Христофиаса. В воскресенье, 24 февраля, состоится второй раунд президентских выборов, в котором сразятся кандидат правых сил Никос Анастасиадис и кандидат левых сил Ставрос Малас. В первом раунде победу одержал Анастасиадис, получив на 18% голосов больше своего соперника. Новое правительство будет сформировано и оно приступит к работе 1 марта.

Будущему президенту, кто бы им ни стал, придется первым делом решать труднейшую задачу - договориться с международными кредиторами о срочном выделении уже согласованной в принципе программы финансовой помощи. Партнеры Кипра по Еврогруппе отложили решение о предоставлении средств из-за ряда возникших серьезных проблем, одной из которых является обеспечение способности республики оплачивать в будущем свой долг, учитывая, что предполагаемая помощь составит примерно 17,5 млрд евро и практически равна годовому ВВП страны. В связи с этим Германия и ряд других стран предлагают такие меры, как списание части госдолга Кипра и принудительная реструктуризация задолженности перед вкладчиками кипрских банков.

На днях кандидат правых сил Анастасиадис, возглавляющий основную оппозиционную партию Демократический сбор, заявил, что о таких предложениях, как списание долга или привлечение зарубежных владельцев депозитов в кипрских банках для снижения финансовой нагрузки, не может быть и речи. "Я категорически против подобных мер и считаю, что они приведут к экономической катастрофе, - подчеркнул он. - Это карательные меры, а не способ спасти Кипр".