В России запретили открывать филиалы иностранных банков

Госдума приняла в третьем чтении поправки, запрещающие иностранным банкам открывать на территории России свои филиалы. Об этом сообщается в карточке документа на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности, передает "Лєнта.ру".

Согласно законопроекту, понятие «филиалы» исключено из второй статьи федерального закона «О банках и банковской деятельности». Кроме этого «филиалы» исключены из статей о государственной регистрации банков с зарубежными инвестициями и о дополнительных требованиях к их учреждению и работе.

Сейчас в России могут работать филиалы, представительства и дочерние структуры зарубежных финансовых организаций. При этом филиалы не подпадают под юрисдикцию РФ, в том числе под надзор российских регуляторов банковского рынка.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что филиалы также не обязаны отчитываться перед ЦБ РФ и по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), и по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности). Кроме этого, они не обязаны выполнять нормы резервирования.

В настоящее время в РФ не зарегистрировано ни одного филиала зарубежного банка. Как уточняет Banki.ru, единственный филиал иностранной финорганизации в России несколько лет назад был преобразован в дочерний банк.