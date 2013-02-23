Россия хочет создать новую глобальную финансовую систему

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает формирование более современной и эффективной глобальной финансовой структуры сложной, но выполнимой задачей, решать которую необходимо всем государствам сообща, сообщает РИА «Новости».

"Задача сложная, но я уверен, что мы сможем с ней справиться", - заявил глава российского правительства в интервью кубинским СМИ.

"Будем вместе работать - и нас ждет успех", - считает он.

Медведев отметил, что ранее существовавшая Бреттон-Вудская валютно-кредитная система, которая в свое время помогала решать мировые финансовые задачи, сегодня уже не способна учитывать интересы всех игроков мирового финансового рынка.

"В рамках согласованных действий мы смогли эту ситуацию изменить, и баланс сдвинулся в пользу тех государств, которые не были представлены в международном пуле, принимавшем финансовые решения", - сказал премьер.

"Но если вы меня спросите, справедлив ли финансовый миропорядок сегодня, я скажу вам "нет", - заявил Медведев.

"Он требует продолжения системной работы и ее должны вести все государства, не только представленные в "восьмерке" или "двадцатке", - считает он.

"Мы готовы и дальше сотрудничать с Кубой, с нашими друзьями в Латинской Америке, со всеми государствами в деле установления более современного и справедливого финансового правопорядка в мире", - заявил Медведев.

По его словам, Россия готова играть в этой работе самую активную роль.

"Если мы не будем играть активную роль, то за нас ее сыграет кто-то другой, и я не уверен, что это будет хорошая игра", - сказал премьер.

"Современный мир так устроен, что модель экономического сотрудничества должна быть полицентричной; сегодня ни одно государство, даже самое сильное и мощное, не может претендовать на роль главной экономики планеты, даже если оно имитирует свободно конвертируемую валюту, резервную валюту - доллар или другую", - считает глава российского правительства.

"Мир очень многообразен, и кризис 2008 года показал, что пострадать может любая экономика - американская, экономика ЕС, не говоря о других странах", - отметил он.