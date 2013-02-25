Янукович поручил правительству профинансировать армию

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров выделить необходимое финансирование для потребностей армии на текущий год.

Об этом заявил министр обороны Павел Лебедев во время брифинга на полигоне в Черниговской области в 23 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

«Финансирование Вооруженных сил Украины на 2013 год предусмотрено в размере 15 млрд грн. Есть расчет на недофинансирование из-за кредиторской задолженности в размере 1,2 млрд грн на 1 января», - отметил министр.

Он подчеркнул, что бюджетом также предусмотрено финансирование, которое составляет 1 млрд грн на новое вооружение и 0,5 млрд грн на ремонт.

«Также подано и утверждено Президентом Украины дополнительное выделение около 1,8 млрд грн на вооружение», - сообщил П.Лебедев.