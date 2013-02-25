Столичная налоговая в январе начала расследования 11 дел о выплате зарплат «в конвертах»

Подразделения управления налоговой милиции Госналогслужбы в Киеве внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по 150 уголовным делам, в том числе 11 делам, возбужденным по факту выплаты зарплат «в конвертах», сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ Киева со ссылкой на первого заместителя главы ГНСУ Киева – начальника управления налоговой милиции Игоря Усика.

По его словам, убытки по этим делам составили около 34 млн грн.

«Сегодня перед налоговой милицией стоит один из важнейших вопросов – возмещения убытков, причиненных государству и гражданам. В этой связи налоговая милиция занимает активную позицию в борьбе с правонарушениями в сфере трудовых отношений и выплаты зарплат «в конвертах», - цитирует пресс-служба И.Усика.

В сообщении также говорится, что на днях налоговики раскрыли очередной факт выплаты зарплаты «в конвертах» 300 сотрудникам крупной клининговой компании столицы. Нелегальные зарплаты выплачивались на предприятии в течение трех лет. Причем установить факт нарушения законодательства – в части неправильного оформления сотрудников и оплаты их труда – помог бывший сотрудник компании. По результатам проверки сумма неуплаченного налога на доходы физических лиц составила 551 тыс. грн. Эти средства уже перечислены в государственный бюджет в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году сотрудники Государственной налоговой службы Киева легализировали труд 17,3 тыс. работников, в том числе 7,5 тыс. наемных работников и более 9,7 тыс. «теневых» предпринимателей. В бюджет дополнительно поступило 6,57 млн грн налогов, в том числе 3 млн грн налога на доходы физлиц.

В целом по Украине работники налоговых органов на протяжении 2012 года легализировали труд 96 тыс. наемных работников, обеспечив уплату в бюджет 19 млн грн налога на доходы физлиц.

Министр социальной политики Наталья Королевская на недавней коллегии министерства призвала Государственную инспекцию труда усилить контроль за нелегальным трудоустройством на предприятиях и за своевременной выплатой зарплат.