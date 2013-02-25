Межбанк в понедельник открылся котировками 8,1360/8,1420 грн/долл.

В понедельник, 25 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1360/8,1420 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2680/0,2684, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7665/10,7760. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3231/1,3233 (пятница — 1,3225/1,3227).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1380/8,1430, к 12:00 сузился спрэд – 8,1395/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1385/8,1395 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7630/10,7715, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7610/10,7680. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 10,7190/10,7240.