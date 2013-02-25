Регистрация бизнеса больше не требует дополнительных обращений в налоговые органы

Для регистрации своего дела налогоплательщикам больше не нужно обращаться в налоговые органы для постановки на учет, достаточно сдать документы государственному регистратору, сообщили УНИАН в Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, дальнейшая регистрация субъекта предпринимательства будет осуществляться в оперативном режиме между налоговыми органами и Госреестром без участия заявителя.

«После получения всех необходимых документов государственный регистратор зарегистрирует предпринимателя или предприятие, а ведомости Единого госреестра будут переданы в налоговые органы, где в течение одного дня сотрудники налоговой осуществят постановку на учет и сообщат об этом государственному регистратору. Затем госрегистратор выдаст предприятию или предпринимателю выписку с подтверждением факта госрегистрации и ведомостями о постановке на учет в налоговых органах», - сказано в сообщении Миндоходов.

В Министерстве убеждены, что принцип «единого окна» в период открытия бизнеса, упразднение необходимости получения справки о постановке на учет уменьшат бюрократические проволочки и упростят процедуры, чем сэкономят время и расходы предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

Согласно недавним подсчетам, существенная экономия времени и средств предпринимателей стала возможной за счет внедрения электронной отчетности и предоставления бесплатных электронных ключей абонентам Аккредитованного центра сертификации ключей Государственной налоговой службы. Объем такой экономии составил 183,6 млн грн.