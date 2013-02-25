«ПриватБанк» за 2012 год уплатил почти 1,5 млрд грн налогов и сборов

Крупнейший банк Украины – «ПриватБанк» за 2012 год уплатил более 1,48 млрд налогов и сборов, сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, сумма перечисленных в бюджет налогов и сборов за 2012 год составила больше 1,48 млрд грн налогов и платежей в социальные фонды и на 170 млн грн больше, чем в 2011 году. В январе текущего год банк заплатил в бюджеты всех уровней 131 млн грн, в том числе налог на прибыль - 20 млн грн, более 32 млн грн - подоходный налог сотрудников банка, платежи в социальные фонды - более 76,1 млрд грн. В январе банком перечислено свыше 2 млн грн в местные бюджеты Днепропетровской, Киевской, Львовской областей. Ежемесячные налоговые отчисления банка в местные бюджеты Донецкой, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Волынской, Полтавской областей и Крыма превышают 2 млн грн.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).

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