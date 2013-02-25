Банк «Хрещатик» с 23 февраля прекратил выплаты вкладчикам «Эрде Банка»

Банк «Хрещатик» с 23 февраля прекратил выплаты вкладчикам проблемного «Эрде Банка» в соответствии с договором об осуществлении выплат, сообщила пресс-служба банка «Хрещатик».

Согласно сообщению, в соответствии с договором об осуществлении выплат гарантированных сумм возмещений вкладчикам «Эрде Банка» от 14 января 2013 года №7, выплаты прекращаются 23 февраля. Дальнейшие выплаты будет осуществлять Фонд гарантирования вкладов физических лиц по индивидуальным обращениям вкладчиков «Эрде Банка» на основании отдельного договора, который будет заключен Фондом с одним из своих банков-агентов.

Как сообщал УНИАН, 10 января Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации проблемного «Эрде Банка». Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию банка назначен Александр Куренной, ведущий специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения планов урегулирования Фонда. Выплаты возмещений вкладчикам банка производились в соответствии с общим реестром вкладчиков, которые имеют право на возмещение за счет Фонда, с 15 января по 22 февраля 2013 года через учреждения банка «Хрещатик».