Столичная налоговая: до 1 июля нужно переоборудовать 35 тыс. кассовых аппаратов

Государственная налоговая служба Украины в Киеве напоминает субъектам предпринимательства столицы о необходимости переоборудовать порядка 35 тыс. кассовых аппаратов, задействованных в расчетных операциях, в соответствии с требованием законодательства, сообщили УНИАН в ГНСУ Киева.

В столичной налоговой еще раз обратили внимание на то, что законодательные изменения, уже вступившие в силу, но предусматривающие переходный период до 1 июля 2013 года, касаются усовершенствования подачи налоговой отчетности по расчетным операциям: теперь она подается автоматически в электронном виде на специальный сервер. Это избавляет предпринимателя от необходимости раз в месяц подавать в налоговые органы бумажные носители расчетных операций, а налоговую – от необходимости сверять данные расчетных операционных лент.

«У предпринимателей есть два способа выполнить требования законодательства: либо поставить новую кассовую технику, предусматривающую возможность обмена данными с сервером налоговой службы, либо доработать существующую технику посредством покупки специального модема к ней. При этом с 1 июля 2013 года вводится ответственность за непредоставление отчетности о кассовых операциях», - напомнили в ГНСУ Киева.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривает внедрение системы электронной кассовой отчетности. Ее суть в следующем: электронный дубликат данных ленты расчетно-кассовых операций в автоматическом режиме отправляется на специальные серверы налоговых служб и исключает, таким образом, ошибки и нарушения в окончательной финансовой отчетности.

Сервис электронной кассовой отчетности, призванный помочь налогоплательщикам, был разработан и проверен в конце 2012 года и сегодня работает в штатном режиме. По мнению сотрудников Миндоходов, такой формат мониторинга расчетных операций существенно сократит налоговый аудит предпринимателей – пользователей кассовых аппаратов, поскольку все разногласия между первичной документаций и поданной отчетностью будут выявлять дистанционно и заранее.

В Миндоходов также напомнили, что адаптационный период внедрения электронной кассовой отчетности составляет полгода. В целом в налоговых органах на учете состоит 152 тыс. субъектов хозяйствования, зарегистрировавших 280 тысяч регистраторов расчетных операций.

10 января 2013 года Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г., дополнив пункт 21 Требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением №199 от 18 февраля 2002 года.

Ориентировочная стоимость специального модуля безопасности для сохранения данных расчетных операций кассовых аппаратов, централизованно подключаемых к системе электронной кассовой отчетности, составит 80 грн, а реализацией этих модулей займется их разработчик – Национальный банк Украины.