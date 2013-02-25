Беларусь в марте-апреле возобновит переговоры о присоединении к ВТО

Минск. Беларусь в марте-апреле возобновит переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

«Документарный объем работы, довольно существенный, мы сделали. Мы распространили все необходимые материалы для следующего заседания группы. Думаю, до конца первого квартала – начала второго должны в Женеве встречу провести. На уровне участников рабочей группы возражений и препятствий для проведения заседания нет», - отметил А.Гурьянов.

По его словам, перерыв в переговорах был связан со сменой председателя рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО.

«Ранее планировалось провести заседание рабочей группы до конца 2012 года, однако график пришлось подкорректировать в связи с тем, что руководитель рабочей группы, который назначается от имени стран ВТО, завершил свои полномочия в Женеве. Новым ее руководителем назначен представитель Турции, который сменил своего соотечественника», - сказал А.Гурьянов.

Справка УНИАН. Процесс присоединения Беларуси к ВТО длится более 17 лет. В июне 2009 года Беларусь, Казахстан и Россия объявили о вступлении в ВТО единой таможенной территорией. Все три страны приостановили двусторонние переговоры о присоединении к организации на время проведения консультаций по формированию единой позиции Таможенного союза. Однако уже в октябре 2009 года было заявлено, что Беларусь, Казахстан и Россия возобновят переговоры о присоединении к ВТО по отдельности, но на согласованных позициях.

Россия стала членом ВТО в августе 2012 года.