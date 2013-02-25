«Райффайзен Банк Интернациональ» оценивает ситуацию в Украине как стабильную - Reuters

Международная финансовая группа «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия) с активами в Украине оценивает ситуацию в Украине как стабильную, сообщает Reuters со ссылкой на главу правления группы Герберта Степика.

Согласно сообщению, группа «Райффайзен Банк Интернациональ» в первом и втором кварталах этого года может продолжить частичное списание активов, как это было в четвертом квартале прошлого года, когда был полностью списан с баланса гудвилл, связанный с приобретением украинского «Райффайзен Банка Аваль», и гудвилл для некоторых других объектов приобретения.

На вопрос, является ли Украина наибольшим поводом для беспокойства группы, глава правления банка Г.Степик ответил: «Украина беспокоит меня гораздо меньше, чем Венгрия. Ситуация там стабильная… В Венгрии мы вынуждены адаптировать свой бизнес к сложным рыночным условиям».

Как сообщал УНИАН, консолидированная прибыль международной финансовой группы «Райффайзен Банк Интернациональ» в 2012 году, по предварительным данным, составила 725 млн евро. В четвертом квартале был полностью списан с баланса гудвилл (денежная оценка нематериальных активов компании), связанный с приобретением украинского «Райффайзен Банка Аваль» (29 млн евро), и гудвилл на общую сумму 10 млн евро для некоторых других объектов приобретения.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 47,69 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 26,07 млрд грн, обязательства - 41,35 млрд грн, средства клиентов - 27,80 млрд грн, собственный капитал - 6,35 млрд грн, уставный капитал - 3,0 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 33,85 млн грн.

С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).