Украина и ЕС договорились о неформальном диалоге по вопросам бизнес-климата

Брюссель. Украина и ЕС подписали административную договоренность о неформальном диалоге по вопросам бизнес-климата.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, подписание документа состоялось в рамках 16-го саммита Украина-ЕС.

Договоренность подписали министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов и генеральный директор Генерального директората Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти.

Как сообщал УНИАН, вопрос функционирования диалога был одобрен на высшем политическом уровне во время проведения 15-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС 15 мая 2012 года.

Целью неформального диалога является содействие повышению двустороннего товарооборота и эффективное решение вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере торговли и инвестиций, путем своевременного обмена информацией между органами государственной власти и в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса.

Административной договоренностью закрепляются намерения сторон относительно обмена информацией, предварительного информирования о мероприятиях в сфере торговли и инвестиций, проведении работы, направленной на устранение барьеров в сфере торговли, применения новых подходов для улучшения торговых и инвестиционных отношений.

Документом также предусматривается методология функционирования диалога, включая коммуникативные процедуры, финансирование участия делегаций в заседаниях, а также информирование двусторонних органов Украина-ЕС о результатах проведения диалога.

Административная договоренность заключается сроком на пять лет с возможностью автоматического продления ее действия.