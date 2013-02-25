На межбанке торги закрылись котировками 8,13/8,14 грн/долл.

В понедельник, 25 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1360/8,1420, к 12:00 цены повысились 8,1405/8,1445. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,1390/8,1430 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2680/84, к 12:00 цены поднялись 0,2683/87. К закрытию цены достигли уровня 0,2686/90. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,3025 (-0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3231/33, а к 15:00 выросли 1,3297/99. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7665/10,7760, к 12:00 цены ушли вверх 10,7735/10,7830. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,8125/10,8215.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1380/8,1430, к 12:00 сузился спрэд 8,1395/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,1385/8,1395 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7630/10,7715, к 12:00 цены ушли вниз 10,7610/10,7680. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,7190/10,7240.