Госдолг Украины в январе вырос на 2,3%

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины за январь 2013 года выросла на 2,3% - до 65,989 млрд долларов США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в январе на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в январе т.г. увеличился на 0,3% – до 38,766 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) – вырос на 5,7%, до 25,836 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 0,2% – до 14,574 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 12,546 млрд долл., гарантированный внутренний – 2,025 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

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