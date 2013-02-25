Минфин выплатил 59,6 млн долл. по евробондам 2011 года

Министерство финансов Украины выплатило 59,625 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2011 года, сообщается на сайте министерства.

В Минфине напомнили, что в феврале 2011 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего госзайма на сумму 1,5 млрд долл. с погашением в 2021 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на общую сумму 1 млрд долл. с доходностью 7,625%.