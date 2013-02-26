Задолженность по зарплате в январе увеличилась на 13% - до 1 млрд грн

Объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составил 1,005 млрд грн, сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, доля доля зарплатного долга экономически активных предприятий на 1 февраля составила 525,1 млн грн (52,3%) от общей задолженности, доля предприятий-банкротов – 415,4 млн грн (41,3%) от общей задолженности.

Наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 581,76 млн грн (508,2 млн грн 1 января 2013 года), наименьший – в сфере культуры и спорта – 722 тыс. грн (1,597 млн грн на 1 января 2013 года).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности сохраняется в Донецкой области 208,96 млн грн (172,9 млн грн. на 1 января 2013 года), наименьший – в Черновицкой области – 171 тыс. грн (127 тыс. грн на 1 января 2013 года)

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в декабре 2012 года сократился на 46,8 млн грн (на 5,2%) и на 1 января 2013 года составил 893,702 млн грн.

По данным Госстата, на 1 января доля зарплатного долга экономически активных предприятий, по сравнению с 1 декабря 2012 года, сократилась на 0,5% и составила 50,5%. Доля долга предприятий-банкротов увеличилась на 0,3% и составила 43,8%.