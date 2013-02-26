С введением 15% соцвзноса минимальные зарплаты можно повысить в полтора-два раза - эксперт

Снижение единого социального взноса до 15% даст максимальный эффект при внедрении целого перечня мер, в частности, действий по обеспечению роста базы обложения единым соцвзносом и стимулированию работодателя к повышению заработной платы.

Об этом заявил в комментарии УНИАН налоговый консультант корпорации «Глобал Консалтинг» Антон Клименко.

Эксперт назвал сразу несколько ключевых шагов, которые могут позитивно отразиться на бизнесе и наполняемости госбюджета. В первую очередь, это установления тарифной сетки по отраслям, профессиям и регионам. «Это позволит, отталкиваясь от минимальной заработной платы, достичь того, что бухгалтер в Киеве, например, будет получать зарплату не менее 2,5 минимальных зарплат, а в Чугуеве - не менее 1,8. Причем, это можно сделать, не прибегая к росту минимальной заработной платы», - пояснил А.Клименко.

По словам эксперта, также имеет смысл пересмотреть механизм индексации доходов граждан и стимулировать работодателя к периодическому повышению заработной платы.

Кроме того, по мнению экономиста, необходимо предпринять шаги по обеспечению исполнения законодательства: повысить заинтересованность работника в выплате ему официальной заработной платы, сформировать новые и изменить старые механизмы контроля над соблюдением трудового законодательства, в том числе и путем совмещения функций прокуратуры, Миндоходов, Минсоцполитики, либо совместный их контроль. К тому же, необходимо ужесточить меры ответственности за нарушение трудового законодательства, сформировать прямые механизмы действия уголовно- и административно-правовых норм и санкций за нарушение трудового законодательства.

«На сегодняшний день у ряда предприятий суммы «официальных» заработных плат работников ограничены совестью работодателя и размером минимальной заработной платы (при этом, в ряде случаев пренебрежение совестью и «перевод на неполный рабочий день» позволяют им платить единый соцвзнос с заработной платы меньше минимальной). Конечно, при этом серьезно нарушаются трудовые права работников, осуществляется неуплата налогов и взносов, разрушается принцип справедливости налогообложения», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Валентина Никитенко ранее заявляла, что возможное уменьшение ставки единого социального взноса до 15% должно предусматривать новые источники покрытия возможных потерь бюджета Пенсионного фонда, в частности – реальную легализацию заработных плат и существенное увеличение количества новых рабочих мест.

Ранее в интервью СМИ первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявлял, что правительство планирует в феврале-марте внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%.