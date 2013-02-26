Золото подорожало на новостях из Европы и Японии

Стоимость золота увеличилась по итогам торгов понедельника на фоне коррекционного спроса, ожиданий участниками рынка новых мер экономического стимулирования в Японии, а также опасений относительно вероятности политической нестабильности после парламентских выборов в Италии, сообщает Прайм.

По данным бирж, апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex к концу первой торговой сессии текущей недели подорожал на 13,80 доллара, или на 0,9%, составив 1586,60 доллара за тройскую унцию.

По итогам прошедшей недели драгметалл снизился в цене более чем на 2%.

В понедельник инвесторы позитивно восприняли новости о том, что новым главой ЦБ Японии может стать Харухико Курода, возглавляющий в настоящее время Азиатский банк развития и считающийся сторонником мер стимулирования экономики. Аналогичные взгляды разделяет академик Кикуо Ивата (Kikuo Iwata), который может стать одним из заместителей главы Банка Японии.

С опасением ожидали участники торгов итогов парламентских выборов в Италии. Как свидетельствует агентство MarketWatch со ссылкой на данные гостелевидения Rai, партия Берсани получит 29,1% мест в нижней палате парламента Италии, в то время как правоцентристским силам достанется 28,6%. Такая расстановка политических сил, по мнению некоторых аналитиков, ставит под сомнение возможность сформировать сильное и стабильное правительство.

"Результаты выборов в Италии станут индикатором того, будет ли новый всплеск долгового кризиса в еврозоне", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Commerzbank AG.

Кроме того, поддержало рост спроса на надежные активы, в том числе золото, решение международного рейтингового агентства Moody's, которое в ночь на субботу понизило рейтинг гособлигаций Великобритании на одну ступень - с "Ааа" до "Аа1".

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%. За январь золото подешевело на 0,8%.