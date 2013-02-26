Торги на межбанке открылись ростом доллара и снижением евро

Во вторник, 26 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1390/8,1440 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2658/62, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6310/10,6395. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3059/61 (понедельник – 1,3231/33).

В понедельник, 25 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1360/8,1420, к 12:00 цены повысились до 8,1405/8,1445. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1390/8,1430 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7665/10,7760, к 12:00 цены ушли вверх 10,7735/10,7830. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,8125/10,8215.