Только 3 области из 25 открыто информируют общественность о проведении гостендеров

Только три области Украины – Одесская, Луганская и Ивано-Франковская – из 25 являются открытыми в части предоставления информации и проведении государственных закупок, говорится в исследовании Центра политических студий и аналитики, проведенном при поддержке USAID и Фонда «Відродження» и переданном агентству УНИАН.

Показательно, что высший бал (10 баллов) не получил ни один исследованный сайт. При этом лидеры рейтинга – Луганская, Одесская и Ивано-Франковская области – получили только 4,1-4,2 балла из 10 возможных.

Наиболее закрытыми регионами, по мнению авторов исследования, стали Хмельницкая, Черкасская и Днепропетровская области.

Исследование проводилось на протяжении декабря 2012 года – января 2013 года. Основным объектом мониторинга стали сайты областных госадминистраций, Совета министров Крыма, городских и районных администраций – всего более 200 сайтов. Оценка велась по 10-бальной шкале и с учетом 9 основных критериев, в том числе – наличия специального раздела госзакупок на сайтах госорганов, наличия годовых планов закупок на 2012 и 2013 годы, наличия объявлений о проведении и результатах закупок и тендерной документации, протоколов раскрытия конкурсных предложений и отчетов о результатах закупок.

Авторы исследования обратили внимание, что на 75% сайтов госорганов размещены годовые планы закупок, однако только на каждом третьем сайте обновляются объявления о проведении закупок и только на каждом пятом сайте размещаются отчеты о результатах закупок. При этом только 10 сайтов разместили действующий текст закона о проведении государственных закупок с учетом всех внесенных поправок и изменений. Вместе с тем, ни один сайт не публикует описание процедур оспаривания действий заказчика.

Как сообщал УНИАН, в феврале Transparency International – Украина также проводила рейтинг открытости государственных интернет-ресурсов при проведении государственных закупок. Согласно исследованию, лидером стало госпредприятие НАЭК «Энергоатом». За ним следовали три городских совета из различных регионов – Ривненский, Броварской (Киевская обл.) и Севастопольский. В числе абсолютных аутсайдеров оказались горсоветы, а также областные государственные администрации и Совет министров Крыма.

Одновременно в исследовании было сказано, что ни один из исследуемых порталов не дотянул до необходимого уровня открытости.

По данным Transparency International – Украина, в рейтинг вошли сайты всех министерств, областных государственных администраций, Совета министров Крыма, центральных органов исполнительной власти с особым статусом и наибольшим объемом госзакупок в 2012 году.