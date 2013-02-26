Предприятия с иностранным капиталом в январе получили в автоматическом режиме 35% НДС

В январе 2013 года в Украине предприятия с иностранным капиталом получили в автоматическом режиме 552,9 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС), что составляет 34,6% от общей суммы НДС в размере 1,6 млрд, возмещенной в первом месяце текущего года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов.

"Всего в январе текущего года возмещение НДС в автоматическом режиме получили 266 налогоплательщиков на общую сумму более 1,6 млрд грн", - уточнила пресс-служба.

При этом в Миндоходов отметили тенденцию, по которой количество получателей автоматического возмещения НДС с марта 2011 года, когда система начала свою работу, по январь 2012 года увеличилось в 11 раз – до 236 налогоплательщиков с 24.

"Потенциально численность пользователей сервиса может вырасти в пять раз. Предприятиям, желающим получать возмещение НДС «автоматом», необходимо выполнить для этого ряд требований, в частности - повысить заработную плату", - напомнила пресс-служба министерства.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года Миндоходов увеличило сумму возмещенного НДС на 25% - до 4,5 млрд грн. Почти 40% возмещенной суммы получили предприятия с долей иностранного капитала.

Объем возмещений налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость в 2012 году вырос на 3,2 млрд грн, по сравнению с 2011 годом, до 46 млрд грн.

Для автоматического возмещения НДС компания должна соответствовать целому ряду требований, в частности, иметь зарплату выше средней, а также не иметь связи с контрагентами - субъектами хозяйствования, деятельность которых имеет признаки фиктивности.