Межбанк во вторник закрылся котировками 8,1430/8,1460 грн/долл.

Во вторник, 26 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1440, к 12:00 цены поднялись - 8,1445/8,1475. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1430/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2658/62, к 12:00 цены повысились - 0,2664/68. К закрытию цены откатились к уровню 0,2662/66. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,5800 (+0,2775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3059/61, а к 15:00 поднялись до 1,3092/94.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6310/10,6395, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6765/10,6840. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,6595/10,6675.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1360/8,1420, к 12:00 цены повысились - 8,1405/8,1445. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,1390/8,1430 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7665/10,7760, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7735/10,7830. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8125/10,8215.