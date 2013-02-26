Высший админсуд признал законность проверок «Оранты»

Высший административный суд Украины признал законными действия Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинпослуг) по организации и проведению проверок страховой компании «Оранта».

Об этом говорится в сообщении Нацкомфинуслуг со ссылкой на председателя Комиссии Андрея Стасевского.

«Постановлением Высшего административного суда Украины от 5 февраля 2013 года кассационная жалоба НАСК «Оранта» оставлена без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 13 ноября 2012 года без изменений», - говорится в сообщении.

По информации Нацкомфинуслуг, постановление суда кассационной инстанции по результатам пересмотра вступает в законную силу через пять дней после направления его копий лицам, участвующим в деле.

В Комиссии напомнили, что СК «Оранта» обжаловала действия Нацкомфинуслуг по организации и проведению проверок деятельности компании.

Постановлением Окружного административного суда г. Киева от 2 октября 2012 по делу № 2а-11447/12/2670 по административному иску к Нацкомфинуслуг о признании действий субъектов объекта властных полномочий неправомерными, административный иск удовлетворен частично.

13 ноября 2012 года Киевским апелляционным административным судом отменено постановление Окружного административного суда г. Киева от 2 октября 2012 года. В удовлетворении административного иска СК «Оранта» к Нацкомфинуслуг отказано.

Однако «Оранта» подала кассационную жалобу в Высший административный суд Украины на постановление Киевского апелляционного административного суда.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана в 1921 году. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Уставный капитал компании на конец 2011 года — 775,125 млн грн.

Региональная сеть компании насчитывает почти 800 структурных подразделений в областных центрах, городах и районах Украины. Агентская сеть превышает 7 тыс. страховых агентов.